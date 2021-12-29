انتقادات تصاحب زيارة عباس لـ«إسرائيل»

مواجهات بين فلسطينيين وقوى أمنية إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية المحتلة، 10 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

بدأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى «إسرائيل»، هي الأولى منذ العام 2010.

والتقى عباس (86 عامًا) وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في منزله بمدينة «روش هعين» أو (رأس العين) (وسط)، حيث بحثا مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية، على ما أكدت مصادر إسرائيلية لوكالة «فرانس برس».

وكتب غانتس عبر حسابه على «تويتر»، «ناقشنا تنفيذ إجراءات اقتصادية ومدنية وتعزيز التنسيق الأمني بيننا ومنع الإرهاب والعنف من أجل رفاهية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وتأتي زيارة عباس إلى إسرائيل بعد نحو أربعة أشهر من زيارة مماثلة قام بها وزير الدفاع في حكومة نفتالي بينيت الائتلافية إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، التقى خلالها الرئيس الفلسطيني.

إجراءات إسرائيلية لـ«تعزيز الثقة»

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، إنها وافقت على جملة من الإجراءات «لتعزيز الثقة». وتتمثل تلك الإجراءات بدفعة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون شيكل (32.1 مليون دولار)، من أموال الضرائب التي تجبيها «إسرائيل» لصالح الفلسطينيين.

كما تشمل الإجراءات، حسب بيان الوزارة، منح تجار فلسطينيين كبار 600 تصريح إضافي للعمل في «إسرائيل»، إضافة إلى تسوية أوضاع ستة آلاف فلسطيني يعيشون في مناطق في الضفة الغربية مصنفة (ج).

وأعلنت «إسرائيل» في أكتوبر ولأول مرة منذ العام 2009، تسوية أوضاع أربعة آلاف فلسطيني يعيشون في تلك الأراضي الواسعة التي تخضع لإدارة «إسرائيل» عسكريًا ومدنيًا وتتركز فيها المستوطنات. وتعتبر «إسرائيل» هذا الإجراء «إنسانيا»، فيما تنتقده جهات فلسطينية تقول إن المناطق (ج) حق للفلسطينيين، وهي أراض احتلتها الدولة العبرية في العام 1967.

«فرصة أخيرة قبل الانفجار»

وتدهورت العلاقات بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة. ولم يبذل رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتانياهو، الذي حكم من 2009 إلى 2021، أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، فبقيت محادثات السلام معلقة منذ 2014، فيما توسّعت في عهده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر حسابه على «تويتر»، الأربعاء، إن اللقاء «في بيت غانتس هو تحد كبير والفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود»، وأكد أن الاجتماع يمثّل «محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ويضع حد للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني».

وقال الشيخ، مساء الثلاثاء، إن الاجتماع «تناول عديد القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية». وناقش المسؤولان أيضًا «الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين (...) وأهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية»، على حد قوله.

«الليكود» يهاجم زيارة عباس

ولاقى اجتماع غانتس وعباس تنديدًا يمينيًا، أشده من حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتانياهو.

- محمود عباس يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

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وقال الحزب في بيان: «التنازلات الخطيرة لأمن إسرائيل ليست سوى مسألة وقت»، وأضاف: «حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول الأعمال»، وتابع أن الحكومة الحالية المؤلفة من ائتلاف يضم يمينيين ووسطيين ويساريين وعربًا، «تشكل خطرًا على إسرائيل».

وأطاح بينيت في يونيو بنتانياهو الذي استمر في منصبه لأكثر من 10 سنوات متواصلة، وكان مهندس تشكيل الائتلاف الحكومي الهجين الذي ترأسه القومي المتشدد، يائير لبيد، المعارض لإقامة دولة فلسطينية. وللمرة الأولى في تاريخ «إسرائيل»، شارك حزب عربي إسرائيلي إسلامي في الحكومة.

وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن الاجتماعات الفلسطينية- الإسرائيلية الحالية لا تعني إعادة إحياء عملية السلام المتوقفة منذ العام 2014، مشيرة إلى أنها ترمي فقط الى مناقشة سبل تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين. وتدعم الإدارة الأميركية الحالية برئاسة، جو بايدن، حلّ الدولتين، واستأنفت تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين، الأمر الذي كانت جمدته الإدارة السابقة برئاسة ترامب.

وانهارت محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في العام 2014 عندما أشرف نتنياهو على تكثيف التوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية التي تحتلها «إسرائيل»، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويأتي لقاء غانتس مع عباس في أعقاب زيارة قام بها أخيرًا إلى المنطقة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

حماس ترفض لقاء عباس مع غانتس

واستنكرت حركة حماس اللقاء مؤكدة أنه «مرفوض من الكل الوطني (أي كل الفصائل) وشاذ عن الروح الوطنية».

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، إن اللقاء «تزامن مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، (ما) يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة» الفلسطينية.

وحصل تصعيد عسكري دام في مايو بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس و«إسرائيل» استمر 11 يومًا ويعتبر الأسوأ في المنطقة منذ العام 2014 قبل إرساء هدنة هشة بوساطة مصرية.

ويسود انقسام الساحة السياسية الفلسطينية منذ 2007 بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس، ما أدى إلى قيام حكومتين، الأولى في الضفة الغربية والثانية في غزة. وخاضت الحركتان جولات تفاوض عديدة لإنهاء الانقسام بوساطات مختلفة لكن دون جدوى.