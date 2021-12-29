فتح تحقيق في وفاة الرئيس التونسي السابق قائد السبسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 10:55 صباحا
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. (الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الطرخاني، إن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي.

وأضاف أن وزيرة العدل تقدمت، الإثنين، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي طبقًا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وتوفي السبسي يوم 25 يوليو 2019 عن 93 عاما بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.

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وأبلغ الطرخاني وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.

وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه «لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها».

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