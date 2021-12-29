محمود عباس يزور وزير الدفاع الإسرائيلي في منزله

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 12:26 صباحا
صورة مركبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (يسار)، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس. (الإٌنترنت)

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأكد بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية مناقشة الإثنين «قضايا أمنية ومدنية على المحك». وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ عبر «تويتر» إن الاجتماع «تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية».

- محادثات نادرة بين عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن اللقاء عقد في منزل وزير الدفاع في مدينة «روش هعين» (وسط).

وفي أغسطس الماضي، أجرى بيني غانتس محادثات مع محمود عباس في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في لقاء نادر، قيل وقتها إنه خُصص لمناقشة «القضايا الأمنية الروتينية» والاقتصاد.

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