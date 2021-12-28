مقتل 31 شخصا في انهيار منجم للذهب غرب السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 06:32 مساء
عمال مناجم الذهب في السودان. (الإنترنت)

قتل واحد وثلاثون شخصًا في انهيار منجم قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، وفق ما أكد مسؤول حكومي الثلاثاء.

وقال مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية خالد ضحوي وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين في اتصال عبر الهاتف من منطقة الحادث: «لقي 31 معدِّنا تقليديًّا مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة أم ضريساية بولاية غرب كردفان ونجا شخص واحد بينما ما زال ثمانية في عداد المفقودين»، بحسب «فرانس برس». 

الأهالي يقومون بمساعدة عمال الحفر وكسر الحجارة
منذ أكثر من عقد من الزمن انتشرت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان، حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب . وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية بحوالي مليوني شخص ينتجون حوالي 80% من إنتاج البلاد الذي يبلغ حوالي 80 طن سنويا.

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وأكد مسؤول بالشركة أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم، إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في يناير الماضي. وأضاف: «قامت السلطات وقتها بإغلاق المنجم ووضعت عليه حراسة ولكن الحراسة سُحبت قبل شهرين».

 أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم مرتفع
يعاني السودان أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنويًّا يزيد على 300%. كما يواجه أزمة سياسية بعد انقلاب نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر وعزل على أثره الحكومة المدنية واعتقل أعضاءها، قبل أن يوقع اتفاقا سياسيا مع رئيسها عبد الله حمدوك مكنه من العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر.

تفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان.

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