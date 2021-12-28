السيطرة على حرائق في مرفأ اللاذقية بعد هجوم صاروخي إسرائيلي

قال المكتب الإعلامي لمحافظة اللاذقية، الثلاثاء، إن فرق الإطفاء السورية سيطرت على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام سورية قولها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إن الحرائق اندلعت في أعقاب هجوم صاروخي إسرائيلي.

من جهة أخرى، قال التليفزيون الرسمي السوري إن صوت الانفجار الذي سُمع في العاصمة دمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة كانت قد صادرتها من مقاتلين في ضاحية دوما.

وأعلن الجيش السوري في العام 2018 أنه استعاد السيطرة الكاملة على جميع المناطق المحيطة بدمشق بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية التي اندلعت للمرة الأولى عقب احتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد.