الحوثيون يعلنون استئناف الرحلات الإغاثية والأممية ​لمطار صنعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 09:28 صباحا
موظف وسط الركام في مبنى تدمّر بعد الضربات التي نفّذها التحالف العسكري في اليمن وطالت مطار صنعاء الدولي، 21 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

أعلن الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، استئناف رحلات منظمات الإغاثة والأمم المتحدة إلى مطار العاصمة اليمنية صنعاء «بشكل موقت»، بعد أسبوع من توقفه عن العمل إثر ضربات للتحالف بقيادة السعودية.

وأعلنت هيئة الطيران التابعة لسلطة الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء في بيان نشرته قناة «المسيرة» الناطقة باسمهم، ونقلته وكالة «فرانس برس» «استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات إلى مطار صنعاء بشكل موقت».

وأشارت إلى التواصل مع وزارة الخارجية (في حكومة الحوثيين) لإبلاغ الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بجاهزية مطار صنعاء لاستقبال الرحلات.

ويُعتبر المطار الذي يتحكم التحالف بأجوائه وبحركة الاقلاع منه والهبوط فيه، ولا يستقبل غير طائرات المساعدات والأمم المتحدة منذ 2016، ممرًا رئيسيًا للمساعدات إلى البلد الفقير الغارق في نزاع على السلطة منذ أكثر من سبع سنوات والمهدد بمجاعة كبرى، وفق «فرانس برس».

اتهامات متبادلة بين الحوثيين والتحالف العسكري
وتوقف المطار عن استقبال الطائرات قبل اسبوع؛ بسبب أضرار تعرض لها بعد ضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية، حسب الحوثيين، لكن التحالف قال إن الحوثيين أغلقوا المطار «بشكل مفاجئ» قبل يومين من الضربات.

والثلاثاء، اتهم الحوثيون التحالف بمنع دخول أجهزة اتصال وأجهزة ملاحية اشترتها هيئة الطيران التابعة لهم لمطار صنعاء «لتحل محل الأجهزة القديمة». وقال بيان هيئة الطيران المدني: «جرى إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعدم ضمان استمرارية عمل تلك الأجهزة على المدى الطويل، نظرًا لقِدمها»، معتبرًا أن «على الأمم المتحدة الإيفاء بالتزاماتها بنقل وإيصال الأجهزة المتفق عليها والمتواجدة في جيبوتي لضمان أمن وسلامة الرحلات».

وأضافت الهيئة: «نحمّل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن عملية هبوط وإقلاع رحلاتها في حال تعطلت تلك الأجهزة بشكل مفاجئ»، وتابعت: «نحمل العدوان مسؤولية ما ترتب على استهدافه للمطار واحتجاز التجهيزات الخاصة به».

اتهام لإيران وحزب الله بمساعدة الحوثيين
واليمن غارق في حرب مدمرة منذ أكثر من سبع سنوات، دفعته إلى شفير المجاعة وسط تدهور كبير في نظام الرعاية الصحية.

وأدى النزاع منذ 2014 بين الحوثيين والسلطات اليمنية، إلى نزوح ملايين اليمنيين. وتوقعت الأمم المتحدة أن ترتفع حصيلة ضحايا الحرب بشكل مباشر وغير مباشر إلى 377 ألف قتيل بحلول نهاية العام الجاري.

وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.

واتهم التحالف، الأحد، إيران وحزب الله اللبناني بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة من المطار، تسبب أحدها بمقتل شخصين، مساء الجمعة الماضي، في هجوم هو الأكثر دموية في السعودية منذ نحو ثلاث سنوات. ووصف حزب الله، الإثنين، اتهامه بمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة من المطار بأنه أمر «تافه».

وبعيد الضربة على السعودية، أعلن التحالف عن «عملية عسكرية بنطاق واسع»، بينما توعد الحوثيون بعمليات «موجعة ومؤلمة».

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تعترف بسلطة الحوثيين. وتتهمها الرياض خصوصًا بتهريب مواد تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة التي يحاول الحوثيون مهاجمة المملكة بها. وضبطت البحرية الأميركية في مياه الخليج، الأسبوع الماضي، شحنة أسلحة على متن سفينة صيد مصدرها إيران ويُعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

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