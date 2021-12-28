«سانا»: قصف إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية

نيران قرب حاويات في مرفأ اللاذقية في سورية، 7 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

استهدف قصف جوي إسرائيلي، فجر الثلاثاء، ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سورية، في ثاني استهداف من نوعه للمرفق الحيوي خلال شهر واحد، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه «حوالي الساعة 03:21 من فجر الثلاثاء (01:23 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفًا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية».

ولم يُبين المصدر ما جرى استهدافه تحديدًا في ساحة الحاويات في المرفأ الرئيسي في البلاد، لكنه أفاد بأن القصف أدى إلى «أضرار مادية كبيرة» واندلاع حرائق يجري العمل على إخمادها. إلا أن وكالة «سانا» نقلت عن قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر قوله إن «المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات».

وأفادت «سانا» بتضرر مشفى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء القصف. وأظهرت صور نشرتها حاويات مبعثرة ونيرانًا مندلعة بينها، يعمل عناصر الإطفاء على إخمادها.

وحسب المرصد السوري، استهدف القصف الإسرائيلي «حاويات تضم أسلحة وذخائر لا يُعلم ما إذا كانت إيرانية المصدر»، وأكد أن القصف تسبب «بانفجارات عنيفة تردد صداها في مدينة اللاذقية وضواحيها، عدا عن اشتعال النيران ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرفأ والمباني والمنشآت السياحية المحيطة به».

ولم تتمكن فرق الإطفاء، وفق المرصد، حتى صباح الثلاثاء، من السيطرة على النيران وسط خشية «من الذخائر التي تنفجر تباعًا». ولم يصدر أي تعليق رسمي من «إسرائيل» حول القصف. واكتفى ناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالقول «لا نعلق على تقارير ترد في وسائل إعلام أجنبية».

30 استهدافا إسرائيليا لأهداف في سورية

واستهدفت ضربة إسرائيلية سابقة في السابع من ديسمبر الجاري شحنة أسلحة إيرانية مخزنة في ساحة الحاويات، وفق ما أفاد المرصد آنذاك. ونادرًا ما تؤكد «إسرائيل» تنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بـ«محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية».

وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي لدمشق، وقدمت لها منذ بدء النزاع في العام 2011 دعمًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. كما تقاتل مجموعات موالية لإيران، على رأسها حزب الله اللبناني، إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد، وفق «فرانس برس».

وكثفت «إسرائيل» أخيرًا وتيرة ضرباتها في سورية، إذ أدى قصف في 16 ديسمبر على مواقع في جنوب البلاد إلى مقتل جندي سوري، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي حينها. وفي 24 نوفمبر، قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود سوريين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في وسط البلاد، وفق حصيلة للمرصد.

ومنذ بدء العام، أحصى المرصد السوري تنفيذ «إسرائيل» قرابة ثلاثين استهدافًا في سورية، عبر ضربات جوية أو صاروخية، تسببت في مقتل 130 شخصًا، هم خمسة مدنيين و125 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.

وتشهد سورية نزاعًا داميًا منذ العام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها، وفق «فرانس برس».