عون يدعو إلى إنهاء تعطيل عمل الحكومة اللبنانية

الرئيس اللبناني ميشال عون يلقي كلمة متلفزة من القصر الرئاسي. (أ ف ب)

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، إلى ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء في أسرع وقت بعد أكثر من شهرين من تعطيل حليفه «حزب الله» لجلسات الحكومة، في ما بدا انتقادًا ضمنيًّا لموقف الحزب من دون أن يسميه.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي منذ 12 أكتوبر جراء رفض وزراء «حزب الله» وحليفته حركة «أمل» عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي يطالبان بعزله ويتهمانه بـ«التسييس»، بحسب «فرانس برس».

تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة

وقال عون، مساء الإثنين، في كلمة عبر شاشات التلفزة: «من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء. فبأي شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافًا ميثاقيًّا؟».

وأضاف: «على الحكومة أن تعمل»، معتبرًا أن «تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج» في بلد يشهد انهيارًا اقتصاديًّا متسارعًا منذ صيف العام 2019.

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ويأتي الشلل الحكومي في وقت يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، وقد فقدت الليرة اللبنانية خلالها أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

ورغم عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات ملموسة للخروج من الأزمة وبطء النقاشات مع صندوق النقد الدولي، توقع عون قبل يومين أن لبنان يحتاج «ست إلى سبع سنوات» للخروج من الأزمة، فيما تتحدث تقديرات أخرى عما لا يقل عن عشرين عامًا.

إجراء انتخابات نيابية في 15 مايو المقبل

وينتظر لبنان استحقاقًا مهمًّا يتمثل بإجراء انتخابات نيابية في 15 مايو المقبل. وفي ما بدا أيضًا رسالة إلى «حزب الله»، قال عون الذي يعد أبرز حلفاء الحزب منذ وقع تفاهمًا معه في فبراير 2006، «صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونًا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية».

ويتمسك «حزب الله»، الذي يعد أبرز الأحزاب السياسية ويمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» لإضفاء شرعية شعبية ورسمية على سلاحه.

وأكد عون أنه يرغب في أفضل العلاقات مع دول الخليج بعد أزمة دبلوماسية حادة في أكتوبر، قطعت خلالها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام السابق حول الحرب في اليمن. وتتهم الرياض «حزب الله» بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن، وفرض هيمنته على النظام السياسي اللبناني.

وتساءل عون: «ما المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟». ودعا عون إلى «حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل هي اللامركزية الإدارية والاستراتيجية الدفاعية والتعافي الاقتصادي».