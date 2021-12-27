«حزب الله» يصف اتهامات التحالف العسكري في اليمن بحقه بـ«تافهة وسخيفة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 09:20 مساء
عرض عسكري لعناصر تابعة لحزب الله اللبناني. (الإنترنت)

وصف «حزب الله» اللبناني اتهامه من جانب التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية بمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة من مطار صنعاء  بـ«التافه والسخيف» .

وقال «حزب الله»، في بيان مقتضب، «إن ما ورد في المؤتمر الصحفي للناطق باسم قوات العدوان السعودي على اليمن حول ما سماه أدلة على دور حزب الله في اليمن هي أمور تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها»، بحسب «يورو نيوز».

اتهامات لإيران و«حزب الله» بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء
وفي مؤتمر صحفي في الرياض الأحد، اتهم الناطق باسم التحالف، العميد تركي المالكي، إيران و«حزب الله» بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة تجاه المملكة.

وقال إن «الحوثيين يستخدمون مطار صنعاء كنقطة ومركز رئيسي في إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة» تجاه المملكة. كما عرض مقطع فيديو لما قال إنه «مقر لخبراء إيرانيين وحزب الله في المطار»، مضيفًا أن «حزب الله يدرب الحوثيين على تفخيخ واستخدام الطائرات المسيرة في المطار».

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وأعلن التحالف، السبت، عملية عسكرية «واسعة النطاق» في اليمن بعد مقتل شخصين (سعودي ويمني) وإصابة سبعة في هجوم للحوثيين المدعومين من إيران على جنوب المملكة.

وتتهم السعودية خصمها اللدود إيران و«حزب الله» بمد الحوثيين بأسلحة نوعية، الأمر الذي تنفيه طهران.

 لبنان والسعودية فتور منذ سنوات 
وتشهد العلاقة بين لبنان والسعودية فتورًا منذ سنوات على خلفية تزايد دور «حزب الله»، الذي تعتبره الرياض منظمة «إرهابية» تنفذ سياسة إيران، خصمها الإقليمي الأبرز.

وفي أكتوبر الماضي، استدعت السعودية سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، قال فيها إن الحوثيين «يدافعون عن أنفسهم» في وجه «اعتداء خارجي» من السعودية والإمارات.

لكن وزير الخارجية السعودي اعتبر وقتها أنه لا يمكن اختزال الأزمة بتصريحات الوزير، الذي استقال من منصبه بعد أسابيع من بدء الأزمة، بل تكمن المشكلة «في استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي» في لبنان.

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