المحكمة الاتحادية في العراق تصادق على نتائج الانتخابات التشريعية

مكتب انتخاب بالعاصمة بغداد خلال الانتخابات التشريعية. (الإنترنت)

صادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الإثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 10 أكتوبر، بعدما رفضت في وقت سابق الدعوى المقدمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء النتائج.

وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب أن «المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يجري اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.