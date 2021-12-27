الرئيس الصومالي يعلق مهام رئيس الوزراء وسط خلاف حول الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 08:14 صباحا
الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله، الإثنين، تعليق مهام رئيس الوزراء محمد روبلي غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها على وقع أزمة مؤسساتية خطيرة.

وصرح مكتب الرئيس في بيان «قرر الرئيس تعليق (عمل) رئيس الوزراء ووضع حد لصلاحياته منذ أن بات ضالعا في الفساد»، متهما روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض، حسب وكالة «فرانس برس».

وحسب «فرانس برس»، غالبا ما تدور خلافات بين الرئيس المعروف باسم فارماجو ورئيس وزرائه. واتهم روبلي الأحد الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن فارماجو سحب تكليف رئيس الحكومة تنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة.

خلافات في الصومال منذ فبراير
وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقدا وغير مباشر. وأدى الإعلان في منتصف أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.

ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد حركة الشباب الذي يهز البلاد منذ 2007.

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