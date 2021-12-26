باريس تعتقل سوريا- فرنسيا على خلفية تزويد دمشق مكونات أسلحة كيميائية

عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية: الإنترنت)

وجهت باريس، السبت، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي-سوري جرى اعتقاله للاشتباه بتزويده دمشق مكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدرين، أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف.



وذكرت الوكالة أن المتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، وجرى توقيفه جنوب فرنسا.

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وأوضح مصدر قضائي أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصًا تهمة «التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب»، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.