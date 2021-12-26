باريس تعتقل سوريا- فرنسيا على خلفية تزويد دمشق مكونات أسلحة كيميائية

القاهرة - بوابة الوسط (خاص) | الأحد 26 ديسمبر 2021, 11:11 مساء
عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية: الإنترنت)

وجهت باريس، السبت، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي-سوري جرى اعتقاله للاشتباه بتزويده دمشق مكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدرين، أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف.

وذكرت الوكالة أن المتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، وجرى توقيفه جنوب فرنسا.

- فرنسا: اعتقال 8 أشخاص للاشتباه في انتمائهم لشبكات جهادية

وأوضح مصدر قضائي أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصًا تهمة «التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب»، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة
رياضة محلية
الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي
رياضة محلية
رئيس اتحاد كرة القدم الليبي الأسبق يتساءل عن العلاقات الاجتماعية
رياضة محلية
الوعي الزائف.. ومسائل أخرى
وجهات نظر
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
في متنزه البراكين.. الغوريلا تكافح للبقاء
علوم وتكنولوجيا
مغامرات لتلقيح سكان المناطق النائية في منغوليا
طب وصحة
تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التلسكوب «جيمس ويب» يبدأ بنجاح رحلته لسبر أغوار الكون