«الصحة الفلسطينية» تسجل أول إصابة بمتحور «أوميكرون» في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 10:53 مساء
تعقيم الشوراع في غزة جراء انتشار فيروس كوفيد-19. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل أول إصابة بمتحور«أوميكرون» في القطاع اليوم الأحد، وقالت المصادر الطبية إن الإصابة هي لحالة مقيمة داخل القطاع وهو ما يؤكد انتشار النسخة الجديدة الفتاكة من فيروس كورونا في غزة.

وأكد مدير عام الرعاية الأولية في غزة الدكتور مجدي ضهير أن الدخول في موجة رابعة أصبح واقعًا وسيكون «أوميكرون» هو السلالة الأكثر انتشارًا في القطاع، وفق «يورونيوز».

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وأضاف ضهير أنه يجري حاليًا تجهيز مختبر لاستيعاب أكبر عدد من الفحوصات لفيروس كورونا، ويواجه القطاع الصحي في غزة معيقات بسبب الحصار الإسرائيلي ومنعه إدخال محطات توليد الأكسجين.

وسجَّل قطاع غزة، الذي يقطنه 2.2 مليون شخص، 189837 إصابة بـ«كوفيد-19» و1691 وفاة.

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