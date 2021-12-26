«التحالف العسكري»: الحوثيون أطلقوا 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة على السعودية منذ بدء الحرب

مسلحون حوثيون في اليمن. (الإنترنت)

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن، الأحد، إن جماعة الحوثي أطلقت 430 صاروخًا باليستيًا و851 طائرة مسيَّرة مسلحة على السعودية منذ بدء الحرب في العام 2015، مما أسفر عن مقتل 59 مدنيًا سعوديًا.

واتهم الناطق باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، جماعة الحوثي باستخدام مطار صنعاء قاعدة عسكرية لشن الهجمات على المملكة. وينفي الحوثيون ذلك، بحسب «رويترز».

واليمن غارق في العنف منذ العام 2014 عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وطردوا حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليًا.

التحالف العسكري ينفي وجود حصار على اليمن

وتدخلت السعودية والإمارات ضد تحرك جماعة الحوثي في 2015 دون أن يحسم أي طرف الحرب منذ سنوات، وتتعرض السعودية لضغط من حلفاء غربيين لرفع الحصار الذي تفرضه على موانئ اليمن ومطار صنعاء، والذي ساهم بشكل كبير في خلق ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. كما يشترط الحوثيون أيضًا رفع الحصار من أجل بدء محادثات لوقف إطلاق النار.

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ونفى المالكي وجود حصار على اليمن، مضيفًا أن مطار صنعاء ما زال مفتوحًا أمام رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

ويُنظر للصراع على نطاق واسع باعتباره حربًا بالوكالة بين السعودية وإيران. وعرض المالكي على الصحفيين لقطات مصورة قال إنها تظهر مستشارين عسكريين من جماعة حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، يساعدون الحوثيين في اليمن.

وينفي حزب الله والحوثيون وجود أي دور للجماعة اللبنانية في الحرب.