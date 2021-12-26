الحكومة الإسرائيلية توافق على خطة لمضاعفة عدد مستوطني الجولان المحتل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 04:48 مساء
عناصر من الأمم المتحدة يراقبون الحدود الإسرائيلية-السورية في مرتفعات الجولان. (أ ف ب)

وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تنمية بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين اليهود في مرتفعات الجولان التي ضمتها من سورية في العام 1981، وذلك على ما أعلن مكتب رئيس الوزراء. 

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي الذي عقد في تجمع «ميفو حماة» الزراعي في الجولان المحتل عن الخطة التي ستبلغ تكلفتها مليار شيكل (317 مليون دولار)، وفق «فرانس برس». 

يعيش نحو 25 ألف مستوطن إسرائيلي في مرتفعات الجولان التي يقطنها أيضًا نحو 23 ألف درزي بقوا في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد صرح بعد وقت قصير من تولي إدارة بايدن زمام الرئاسة في يناير، بوجود أسئلة قانونية تحيط بخطوة ترامب التي أدانتها سورية باعتبارها «انتهاكًا صارخًا» لسيادتها. 

مع ذلك، قال بلينكن إنه لا يوجد أي تفكير في التراجع خاصة في ظل الحرب الأهلية المستمرة في سورية. 

 

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