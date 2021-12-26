«التحالف» يشن غارات جديدة على صنعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 11:24 صباحا
يمنيون يتفقدون الأضرار التي أعقبت غارة جوية شنها ليلا التحالف الذي تقوده السعودية واستهدفت العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، 24 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

استهدف التحالف العسكري في اليمن، الذي تقوده السعودية، معسكرًا للحوثيين في العاصمة صنعاء، حسبما أفاد في بيان الأحد، بينما يكثف حملته الجوية ضد الحوقيين ردًّا على مقتل شخصين في هجوم صاروخي جنوب المملكة.

وذكر التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا ضد الحوثيين في النزاع على السلطة، أنه دمر مخازن للأسلحة في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، على ما أوردت وكالة «فرانس برس» نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

واعتبر التحالف في بيان أن «العملية بصنعاء جاءت استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات بصنعاء»، مشيرًا إلى «تدمير مخازن للأسلحة النوعية» بالمعسكر.

والسبت، أعلن التحالف عملية عسكرية «واسعة النطاق» في اليمن بعد مقتل شخصين (سعودي ويمني) وإصابة سبعة في هجوم للمتمردين المدعومين من إيران على جنوب المملكة مساء الجمعة، وهو الهجوم الأكثر دموية في السعودية منذ نحو ثلاث سنوات.

التحالف يعلن آخر التطورات في اليمن اليوم
ومن المقرر أن يعقد التحالف، الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا للتحدث عن آخر التطورات، وقال إنه سيعرض به أدلة على تورط «حزب الله» اللبناني المدعوم كذلك من إيران في النزاع في اليمن.

ومنذ منتصف 2014، يشهد اليمن نزاعًا على السلطة بين المتمردين وقوات الحكومة المعترف بها دوليًّا، المدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ مارس 2015.

وتسببت الحرب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80 بالمئة من السكان، وعددهم نحو 30 مليونًا على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات موقتة.

وقتل الرجلان في السعودية بعد سقوط «مقذوف عسكري» على متجر في محافظة صامطة في منطقة جازان. وشن التحالف بعدها ضربات جوية أدت إلى مقتل «ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة وطفل»، شمال غرب صنعاء، حسبما أفادت مصادر طبية في العاصمة.

ويؤكد التحالف أنه ينفذ عملياته «في إطار القانون الدولي الإنساني»، ويحذر الحوثيين باستمرار ضد استخدام المدنيين كدروع بشرية. يأتي التصعيد بعدما بدأ التحالف يشن غارات على صنعاء منذ نحو أسبوع، مستهدفًا مواقع للمتمردين بينها المطار، يقول إنها تُستخدم كمنصة لإطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه المملكة.

ورد الحوثيون، الخميس، بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مطار أبها جنوب المملكة، أعلن التحالف تدميرها ما أدى إلى تناثر شظايا قرب المطار إنما من دون أن توقع إصابات أو توقف حركة الملاحة.

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