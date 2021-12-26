«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 12:31 صباحا
والدة شهيد فلسطيني برصاص قوة إسرائيلية تلقي نظرة الوداع على جثمانه في ثلاجة الموتى في مستشفى جنين الحكومي. (أ ف ب)

قالت مصادر طبية فلسطينية لوكالة «رويترز»، السبت، إن عشرة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي وأصيب العشرات بالرصاص المطاطي، وحالات اختناق؛ جراء قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهات بين الشبان في عدد من القرى الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إحدى هذه الإصابات وقعت في قرية برقة شمال مدينة نابلس وأن المصاب في حالة خطيرة؛ نتيجة إصابته برصاصة في البطن أُدخل على إثرها إلى غرفة العمليات في مستشفى جامعة النجاح في مدينة نابلس، وفق ما نقلت «رويترز».

وتشهد قرى برقة وبزريا وسيلة الظهر وسبسطية الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين مواجهات منذ عدة أيام في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت قبل حوالي عشرة أيام وقتل فيها مستوطن وأصيب اثنان آخران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل عددًا من سكان قرية السيلة الحارثية، شمال مدينة جنين، مسؤولين عن عملية إطلاق النار. فيما قال أحمد جردات، والد اثنين من المعتقلين وهما غيث (17 عامًا) وعمر (20 عامًا) إن الجيش الإسرائيلي عثر على ثلاثة قطع سلاح مخبأة في ساحة منزله.

وأضاف لـ«رويترز» في منزله في السيلة الحارثية بعد اعتقال ابنيه الأسبوع الماضي أنه «لا يعلم إن كان ولداه هما من أطلقا النار على المستوطنين أم لا».

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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت، السبت، مع 247 إصابة في قرية برقة منها 10 بالرصاص الحي، و48 بالرصاص المطاطي، و185 بالغاز المسيل للدموع.

ووجهت الفصائل الفلسطينية نداء دعت فيه للاحتشاد في قرية برقة للتصدي لمسيرة دعا إليها المستوطنون، مساء السبت، في المكان الذي شهد عملية إطلاق النار في مستوطنة حومش المخلاة منذ العام 2005 القريبة من القرية.

ويقول سكان قرية برقة إن المستوطنين يسعون للعودة إلى هذه المستوطنة. وأظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني عشرات الشبان يشعلون النار في الإطارات ويرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة. ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول الأحداث التي تشهدها القرى الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن موقعًا عسكريا إسرائيليًا تعرض إلى إطلاق نار بالقرب من مدينة نابلس.

وأضاف على «تويتر»: «وردت قبل قليل تقارير عن محاولة تنفيذ عملية تخريبية بإطلاق نار نحو موقع عسكري بواسطة سيارة مسرعة بالقرب من مدينة نابلس دون وقوع إصابات»، وتابع: «بعد أعمال التمشيط عُثر على عشرات الرصاصات».

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