الحوثيون يتوعدون السعودية بـ«عمليات موجعة»

أضرار في محل تجاري في جازان إثر قصف للحوثيين اليمنيين. (أ ف ب)

توعّد الحوثيون في اليمن السعودية، السبت، بعمليات «موجعة ومؤلمة» بعد قصف للحوثيين أدى لمقتل شخصين في المملكة وغارات للتحالف بقيادة الرياض أودت بحياة ثلاثة يمنيين.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان نشر على قناة للمتمردين في تطبيق «تلغرام» «نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى في غيه وعدوانه وجرائمه»، وفق «فرانس برس».

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ومساء الجمعة، قُتل شخصان في جنوب السعودية بقصف للحوثيين وثلاثة أشخاص في اليمن في غارات للتحالف، حسبما أفاد الدفاع المدني السعودي ومصادر طبية يمنية السبت، في تصعيد للمواجهات بين الطرفين.

الهجوم الحوثي بصواريخ بالستية

وذكر سريع أنّ الهجوم الحوثي تم بصواريخ بالستية، موضحًا: «القوة الصاروخية دكّت مواقع مهمة وحساسة جدًّا للعدو السعودي في جازان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة».

وتابع أن «الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأميركي وحصاره على بلدنا».

وكان التحالف أعلن بعيد القصف على جازان أنه بصدد «التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني وسنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة». وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.