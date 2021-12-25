تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان

شباب سودانيون يواجهون القوى الأمنية وسط غاز مسيل للدموع في الخرطوم، 27 أكتوبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

ذكرت وكالة «رويترز» أن خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح السبت قبيل احتجاجات مزمعة.

اجتذبت تلك المظاهرة مئات الآلاف إلى العاصمة الخرطوم للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة الذي وقع في 25 أكتوبر. وتوجه المتظاهرون للقصر الرئاسي، وحاولوا الاعتصام عنده قبل أن تفرقهم قوات الأمن بعد غروب الشمس.

وتأتي مظاهرة اليوم بعد يومين من خروج مئات النساء في مسيرة بأم درمان وهزت احتجاجات مدنًا سودانية أخرى يوم الخميس، في رد فعل على مزاعم تعرض 13 امرأة للاغتصاب أثناء احتجاجات مناهضة للحكم العسكري هذا الأسبوع.

وتسلم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 13 شكوى تتضمن مزاعم ارتكاب قوات الأمن جرائم اغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات يوم الأحد الماضي.