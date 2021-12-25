السجن 4 سنوات لمطلق النار على السفارة السعودية في هولندا

علم المملكة العربية السعودية، (أرشيفية: الإنترنت)

حكم على رجل أطلق النار على السفارة السعودية في هولندا العام الماضي بالسجن أربع سنوات، لكن القضاة أكدوا أن لا دافع إرهابيا لديه.

وأطلق الرجل البالغ 41 عاما، النار 29 مرة بمسدس من طراز «غلوك» على السفارة في لاهاي في وقت مبكر من يوم 12 نوفمبر العام الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

ولم يصب أحد بأذى ولكن يقال إن حارس الأمن ما زال يعاني الصدمة. وقال قضاة محكمة منطقة لاهاي في بيان «تقضي المحكمة بسجنه أربع سنوات».

وقال القضاة إن المهاجم «لم يكن سعيدا بالطريقة التي تتعامل بها السفارة السعودية مع رغبة عميقة له في الهجرة إلى مكة والمدينة»، مضيفين أنه يعاني مشاكل نفسية بينها «أوهام العظمة ذات الصبغة الدينية».

وأضاف القضاة «قصد السفارة أكثر من مرة لمحاولة الحصول على تأشيرة، وسبق أن شوه المبنى»، متابعين: «كل هذا يؤدي إلى خلاصة مفادها أن المحكمة لا ترى أنه ثبت أن المشتبه به تصرف بنية إرهابية»، ومع ذلك، قال القضاة إنه خلال احتجازه، سيتلقى علاجا إلزاميا لمشاكله النفسية.

وجاء إطلاق النار غداة انفجار قنبلة خلال مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى في حضور دبلوماسيين أجانب في مدينة جدة السعودية، وحققت الشرطة الهولندية لتحديد ما إذا كان الحادثان مرتبطين.