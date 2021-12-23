سودانيات يتظاهرن في الشوارع ضد اغتصاب زميلات لهن على يد قوات الأمن

تظاهرة للتنديد بالانتهاكات الجنسية في حق متظاهرات، أم درمان، 23 ديسمبر 2021 (فرانس برس)

نزلت أكثر من ألف امرأة سودانية إلى الشارع، الخميس، للتنديد بظاهرة اغتصاب النساء، وسط تسليط للاتهامات ضد قوات الأمن، وذلك بعدما أفادت الأمم المتحدة بتلقيها 13 بلاغا بأعمال عنف جنسي وقعت خلال التظاهرات الحاشدة المنظمة بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة.

وحملت النساء لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل «الاغتصاب لن يوقفنا» و«نساء السودان أقوى والردة مستحيلة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحتى الآن، لا يزال آلاف المتظاهرين ينزلون بانتظام إلى الشارع، احتجاجا على الحكم العسكري الذي أحكم سيطرته على البلاد عقب الانقلاب الذي نُفذ في 25 أكتوبر الماضي.

مضايقة للمتظاهرات... اغتصاب فردي وجماعي

وحملت نحو 150 متظاهرة رسالة إلى مفوض مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الخرطوم، مطالبات بإحقاق العدالة لإنصاف المتظاهرات اللواتي تعرضن للاغتصاب في 19ديسمبر الجاري، وأيضا لكل السودانيات ضحايا الاغتصاب الفردي أو الجماعي منذ بداية الحرب في دارفور في العام 2003.

وشارك أيضا نحو 1500 شخص، غالبيتهم من النساء، في وقفة احتجاجية أقيمت في أم درمان، شمال غرب الخرطوم، وفق ما أفاد مراسل الوكالة الفرنسية.

- السودان: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب القصر الجمهوري

وكانت حوالى 50 جمعية من المجتمع المدني قد دعت إلى تنفيذ تحركات في قرابة 15 مدينة مع افادة الأمم المتحدة بين الحين والآخر بوقوع «أعمال عنف جنسي» خصوصا على يد قوات الأمن أو القوات شبه العسكرية الرديفة لها في دارفور.

وأفادت الأمم المتحدة بوقوع 13 حالة اغتصاب الأحد. وأكدت ليز ثروسيل، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، في بيان الثلاثاء الماضي تلقي هذه البلاغات عن نساء وفتيات «تعرضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي».

وأضافت: «تلقينا أيضا مزاعم حول تحرش جنسي من جانب قوات الأمن ضد نساء كن يُحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد».

حرية التجمع السلمي مطلوبة ومحاسبة المغتصبين ضرورة

وطالب كليمان فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السلطات بمحاسبة المغتصبين ومرتكبي أعمال العنف الجنسي.

ونددت سفارات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا وبريطانيا بـ«استخدام العنف الجنسي أو ذلك القائم على النوع الجندري سلاحا لإقصاء النساء من التظاهرات وإسكات صوتهن».

وتقدمت ضحية واحدة على الأقل بشكوى، بحسب ما كشفت سليمى الخليفة إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية في السودان للوكالة الفرنسية.