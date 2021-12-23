التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير طائرة حاولت استهداف مطار أبها

مدخل مطار أبها في منتجع أبها الجبلي جنوب غرب المملكة العربية السعودية، 12 يونيو 2019. (أ ف ب)

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الخميس، تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها جنوب المملكة، ما أدى إلى تناثر شظايا قرب المطار دون توقف حركة الملاحة.

وجاءت محاولة استهداف المطار السعودي بعد ثلاثة أيام من قيام التحالف بقصف مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، ما أدى، حسب الحوثيين، إلى توقفه عن استقبال طائرات المساعدات التابعة لمنظمات إغاثية بينها الأمم المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» «تدمير طائرة مسيّرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي» في جنوب البلاد، موضحًا أن الهجوم تسبّب بـ«تناثر الشظايا بمحيط المطار دون وقوع إصابات».

ونقلت قناة «الإخبارية» الحكومية أن «حركة الطيران تسير في شكل طبيعي». كما أكد مسؤول في المطار لـ«فرانس برس» عبر الهاتف أن «الشظايا كانت بعيدة عن مكان تواجد الركاب»، مشيرًا إلى «عدم إلغاء أي رحلات» إثر الهجوم.

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استهداف مطار صنعاء اليمني

ومساء الإثنين، شن التحالف الذي يدعم القوات الحكومية في حربها مع الحوثيين منذ 2015، عدة ضربات على مطار صنعاء المغلق أمام الرحلات التجارية منذ 2016، مستهدفًا «مواقع للمتمردين الذين يسيطرون على العاصمة»، وفق بيان له.

وأدت الضربات لتوقّف المطار عن استقبال طائرات المنظمات الإغاثية وبينها تلك التابعة للأمم المتحدة، حسب المتمردين، لكن التحالف اتهم الحوثيين بإغلاق المطار أمام طائرات المساعدات قبل ضرباته.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية. ومطلع أكتوبر، اصيب عشرة اشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مطارًا دوليًا في جازان في جنوب المملكة الخليجية الثرية.

وفي أغسطس الماضي، أصيب ثمانية أشخاص بجروح وتضررت طائرة مدنية في هجوم بطائرة مسيّرة ضد مطار أبها الدولي، بعد ساعات من هجوم مماثل لم يوقع إصابات إنّما تسبّب بعرقلة حركة الملاحة، حسب الإعلام الرسمي.