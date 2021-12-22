تونس: حكم غيابي بسجن المنصف المرزوقي 4 سنوات

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن محكمة في البلاد قضت، الأربعاء، بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي غيابيا لمدة أربع سنوات، بتهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي بعد أن طالب فرنسا بوقف مساعداتها للنظام في تونس.

وانتقد المرزوقي، المقيم في باريس، بشدة خطوات الرئيس قيس سعيد عزل الحكومة وتجميد البرلمان في يوليو الماضي، ووصفها بأنها انقلاب، ودعا إلى استمرار الاحتجاجات ضد سعيد بهدف إسقاطه.

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وتولى المرزوقي رئاسة الجمهورية بين العامين 2011 و2014. وسبق أن أعلن انسحابه من الحياة السياسية، لكنه عاد مجددًا عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.

وفي 15 أكتوبر الماضي، قال الرئيس، قيس سعيد، إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي، وطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة التآمر على أمن الدولة.