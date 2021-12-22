تبون يوقع مرسوما رئاسيا بإجراء انتخابات التجديد النصفي للبرلمان الجزائري

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. (الإنترنت)

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء، مرسومًا رئاسيا بإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري في 5 فبراير المقبل.

وجاء في القرار الرئاسي أنه «بمقتضى المادتين 121 و122، الفقرة 02 من الدستور، وقّع الرئيس عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، الذي حُدّد تاريخ إجرائه يوم 5 فبراير 2022»، وفق بيان الرئاسة الجزائرية على الصفحة الرسمية بالفيسبوك.

وأدلى الناخبون الجزائريون، في 27 نوفمبر، بأصواتهم في انتخابات محلية لتجديد المجالس البلدية والولائية، شكلت مرحلة مهمة للرئيس عبد المجيد تبون لطي صفحة حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

تبون يدلي بصوته برفقة زوجته في مركز انتخاب

وأدلى الرئيس تبون بصوته برفقة زوجته في مركز انتخاب مدرسة «أحمد عروة بسطاوالي» بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، بحسب صور عرضها التلفزيون الحكومي.

وبخصوص نسبة المشاركة عبر عن تفاؤله بارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات النيابية. وقال: «أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون أكبر في الانتخابات المحلية (لكن) الهدف هو الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتم معنى للكلمة، وهو ما وصلنا إليه، فلا أحد يمكنه القول إنه تم تغيير نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني. وهذا هدف وصلنا إليه».