المغرب: مواقف الحكومة الألمانية تتيح استئناف عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين

علما ألمانيا والمغرب. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية المغربية، الأربعاء، إن مواقف الحكومة الألمانية الجديدة تتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين.

وأضافت في بيان نُشر على «تويتر»: «تأمل المملكة المغربية أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحًا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل»، وفق «رويترز».

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واستدعت المغرب سفيرها ببرلين في مايو للتشاور بسبب «المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة»، وذلك في إشارة إلى موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية.

وكانت السفارة الألمانية في الرباط، قالت في تدوينتها إن «المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا، من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، ومن مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة».