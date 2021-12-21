وفاة السفير الإيراني في العاصمة اليمنية صنعاء

في الوسط السفير الإيراني حسن إيرلو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في طهران أن الدبلوماسي الإيراني الذي يتولى منصب سفير البلاد في اليمن، توفي الثلاثاء جراء إصابته بـ«كوفيد-19» بعدما أجلي السبت عن صنعاء.

وقال الناطق سعيد خطيب زادة: «تُوفي حسن إيرلو سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى حكومة الانقاذ الوطني اليمنية جراء كوفيد-19» في إشارة إلى حكومة المتمردين الحوثيين. ويسيطر الحوثيون المدعمون من إيران على صنعاء منذ أكثر من سبع سنوات.

ويشهد البلد الفقير منذ 2014 حربًا دامية بين المتمردين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة في 2015.

وأوضح خطيب زادة «عاد إلى البلاد لكن رغم الرعاية التي تلقاها لتحسين وضعه الصحي توفي هذا الصباح»، وأعرب عن أسفه لـ«التعاون المتأخر لبعض الدول»، لإجلاء الدبلوماسي الإيراني من صنعاء من دون أن يذكر دولا بالاسم.

وأعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى السبت الماضي أن إيرلو غادر العاصمة صنعاء السبت في طائرة عراقية متوجها إلى بغداد من دون أن يوضح أسباب المغادرة وظروفها.

من جهته، كتب الناطق باسم بالحوثيين محمد عبد السلام على «تويتر» من خلال «تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء في طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية».

وإيران الدولة الوحيدة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع جماعة «أنصار الله» المعروفة بالحوثيين، حيث أعلنت في أكتوبر 2020 وصول سفيرها إلى صنعاء من دون أن توضح تاريخ وصوله الفعلي أو طريقة حصول ذلك، علمًا بأن مطار العاصمة اليمنية مغلق أمام الرحلات مع فرض تحالف عسكري بقيادة السعودية السيطرة على الأجواء اليمنية.