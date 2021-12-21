«فرانس برس»: مطار صنعاء يتوقف عن استقبال طائرات الإغاثة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 10:26 صباحا
مطار صنعاء الدولي. (الإنترنت)

توقف مطار صنعاء عن استقبال طائرات المنظمات الإغاثية وبينها تلك التابعة للأمم المتحدة بعدما «تعرض لضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية»، بحسب ما أفاد مسؤول في المطار الخاضع لسيطرة الحوثيين، الثلاثاء.

وقال المسؤول مفضلًا عدم الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس»: «تحالف العدوان قام (...) بقصف مطار صنعاء بشكل مباشر مما أدى إلى خروج المطار عن الجاهزية التي كان يقدمها لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية».

وشن التحالف الذي يدعم القوات الحكومية في حربها مع الحوثيين منذ 2015، عدة ضربات مساء الإثنين على المطار المغلق أمام الرحلات التجارية منذ 2016، مستهدفًا مواقع للحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة. ويُعتبر المطار الذي يتحكّم التحالف بأجوائه وبحركة الاقلاع منه والهبوط فيه، ممّرًا رئيسيًا للمساعدات إلى البلد الفقير الغارق في نزاع على السلطة منذ أكثر من سبع سنوات والمهدّد بمجاعة كبرى.

لكن التحالف قال في بيان، الإثنين، إنّ المقاتلين المدعومين من إيران يستخدمونه لأغراض عسكرية وخصوصًا «إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمفخخة». وحاول الحوثيون استهداف مطار أبها الجنوبي في السعودية ومناطق أخرى في المملكة خلال الأيام الماضية.

وأوضح التحالف أنه استهدف ستة مواقع في المطار، مساء الإثنين، وقال إنها «تُستخدم لإدارة نشاط هجمات الطائرات المسيّرة والمفخخة، وتدريب العناصر الإرهابية على الطائرات المسيّرة، ومقر سكن المدربين والمتدربين، إضافة لمخزنين للطائرات المسيّرة والمفخخة».

وشدد على أنّ تدمير هذه الأهداف «لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية وعمليات المناولة الأرضية»، رغم قول الحوثيين إن الضربات تسببت في توقف العمل في المطار.

وقال المسؤول في المطا: «باستطاعتنا إعادة تاهيل المطار وتجهيزه لاستقبال الرحلات سواء طائرات الأمم المتحدة أو غيرها إذا التزمت دول تحالف العدوان وقف استهداف مطار صنعاء الدولي».

واليمن غارق في حرب مدمرة منذ أكثر من سبع سنوات، جعلته على شفير المجاعة وسط تدهور كبير في نظام الرعاية الصحية. وأدّى النزاع منذ 2014 بين الحوثيين والسلطات اليمنية، إلى نزوح ملايين اليمنيين. وتوقعت الأمم المتحدة أن ترتفع حصيلة ضحايا الحرب بشكل مباشر وغير مباشر إلى 377 ألف قتيل بحلول نهاية العام الحالي.

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