بالصور: الثلوج تكسو شوارع الإسكندرية وطقس بارد على القاهرة وشمال الصعيد

ثلوج في أحد أحياء مدينة الإسكندرية المصرية، 20 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

سجلت مدينة الإسكندرية المصرية مشهدا نادرا لسقوط الثلوج فجرا على أحياء في وسط المدينة. وتداول رواد بمنصات التواصل الاجتماعي صورا لسقوط الثلج من سماء محافظة الإسكندرية فجر اليوم بسبب ذروة المنخفض الجوي وانخفاض درجات الحرارة.



وحسب رصد عبر وسائل إعلام مصرية، فقد كست الثلوج أحياء العطارين والجمرك وبحري واللبان والمنشية ومحرم بك. وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية صباح الإثنين، غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة إلى حين تحسن الأحوال الجوية.



وتشهد مصر، الإثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، حسب هيئة الأرصاد الجوية.

ثلوج في أحد أحياء مدينة الإسكندرية المصرية، 20 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

ثلوج في أحد أحياء مدينة الأسكندرية المصرية، 20 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

ثلوج في أحد أحياء مدينة الإسكندرية المصرية، 20 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

ثلوج في أحد أحياء مدينة الأسكندرية المصرية، 20 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

ثلوج في أحد أحياء مدينة الأسكندرية المصرية، 20 ديسمبر 2021. (فيسبوك)