125 جريحا في تظاهرات الخرطوم الحاشدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 11:05 صباحا
متظاهر سوداني مصاب بعد إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في الخرطوم (أ ف ب)

أصيب 125 سودانيا خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدها السودان، الأحد، في الذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، احتجاجا على هيمنة الجيش على السلطة وللمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في بيان ليل الأحد- الإثنين إن «123 شخصا أصيبوا في الخرطوم وجُرح اثنان في كسلا» بشرق السودان. وأوضحت أن الجرحى سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت في محيط القصر الجمهوري في وسط الخرطوم بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفرقة المحتجين.

وأضافت أن الإصابات نجمت عن اختناقات بالغاز ما تطلب نقل المصابين إلى المستشفى. وصباح الإثنين، واصلت قوات الأمن إغلاق بعض الجسور التي تربط وسط العاصمة بمنطقتي أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، وفق صحفي من وكالة «فرانس برس».

بيان من الجيش السوداني
وكرر الناطق باسم الجيش السوداني في تصريح وُزع على الصحفيين في الخرطوم التزام القوات المسلحة السودانية بالخيار الديمقراطي. وقال العميد إبراهيم أبوهاجة «القوات المسلحة منحازة للخيار الديمقراطي للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار».

والأحد، خرجت حشود ضخمة من السودانيين إلى شوارع العاصمة للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، بعد قرابة ثلاثة أشهر من انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان وأطاح بالشركاء المدنيين من حكم البلاد.

وهتف المحتجون ضد قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان مرددين «الشعب يريد إسقاط البرهان». ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة وإلى تظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر الجاري.

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