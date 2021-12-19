هجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد

المنطقة الخضراء في بغداد، (أرشيفية: الإنترنت)

استهدف هجوم بصاروخين، فجر الأحد، المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضم السفارة الأميركية، على ما أفادت القوات الأمنية العراقية في بيان، موضحةً أن أحد الصاروخين أسقطا.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية، أن «المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا؛ حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام الدفاعية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات»، وأضاف أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين، وفق وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني لـ«فرانس برس»، بإسقاط منظومة «سيرام» الدفاعية صاروخين قرب السفارة الأميركية في بغداد.