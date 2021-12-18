السلطات المصرية تعلن إصابة 3 مواطنين بمتحور «أوميكرون»

عاملة صحة مصرية تحمل عبوة من لقاح «استرازينيكا» في القاهرة. (أ ف ب)

رُصدت أولى الإصابات بالمتحور «أوميكرون» في مصر، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التي أكدت أن المصابين هم ثلاثة مصريين تبينت إصابتهم لدى وصولهم إلى البلاد من الخارج.



وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها على «فيسبوك» ليل الجمعة - السبت، إن نتائج الاختبارات التي تجرى للمسافرين القادمين إلى البلاد في مطار القاهرة «أثبتت وجود ثلاث حالات إيحابية للمتحور أوميكرون ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها».



وأوضحت الوزارة أن شخصين من المصابين بالمتحور «أوميكرون» «لا يعانون من أي أعراض والثالث يعاني من أعراض خفيفة وتخضع الحالات الثلاث للعزل والمتابعة الطبية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمخالطين».



وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، وفقًا للبيان نفسه، 373.509 مصابين توفي منهم 21277 شخصا، رجحت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أن المتحور «أوميكرون» يتفشى بوتيرة غير مسبوقة «في معظم الدول» التي دعتها إلى استعمال كافة سبل مكافحة «كوفيد-19» لتجنب إغراق المستشفيات بالمرضى.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن «77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصده بعد. أوميكرون ينتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّر آخر».



وأضاف: «نحن قلقون حيال واقع أن الناس يتعاملون مع أوميكرون على أنه حميد حتى لو أن أوميكرون يسبب مرضًا أقلّ خطورةً، إلا أن عدد الحالات قد يُغرق مرة جديدة أنظمة الصحة غير الجاهزة».



ويأتي الإعلان عن ظهور المتحور «أوميكرون» في مصر في وقت تعول فيه الحكومة على انتعاش السياحة التي تشكل موردًا رئيسًيا للعملة الأجنبية في البلاد، في موسم الإجازات الشتوية الحالي.