في ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون دعما ورفضا لقرارات سعيد

خريجون تونسيون عاطلون عن العمل يرددون شعارات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى 11 للثورة في سيدي بوزيد، 17 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

تظاهر المئات من مساندي الرئيس التونسي، قيس سعيد، والمناهضين لقرارته الخاصة بتواصل تجميد أعمال البرلمان، وسط أجواء مشحونة، وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة «للثورة».

تأتي التظاهرات اليوم الجمعة، بعد أن كشف سعيد في خطاب الإثنين جملة من القرارات في شكل روزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022، حسب وكالة «فرانس برس».

وتجمع نحو ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، وطوقهم رجال الأمن قرب ميدان الساعة، وفقا لمراسل الوكالة الفرنسية.

وفي الجزء الآخر وقبالة المسرح البلدي، اصطف نحو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر مرددين «لا رجوع إلى الوراء» و«معك إلى النهاية لمحاربة الفساد» و«الشعب يريد تطهير القضاء».

وقالت منى العكرمي الثلاثينية «سُرقت الثورة خلال العشر السنوات الأخيرة من قبل الإخوان المسلمين»، كما أضاف متظاهر آخر مساند للرئيس يدعى ناصر المجبري «عشرية سوداء من التفقير... المؤشرات الاقتصادية في تراجع كبير».

مظاهرة معارضة للرئيس

من جهتهم، هتف المناهضون لسعيد «الشعب يريد ما لا تريد و«حريات حريات دولة القانون انتهت» و«الشعب يريد إسقاط الانقلاب» و«وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية».

ووجهت سميرة، 42 عامًا، رسالة إلى سعيد قائلة «بينا وبينك الشارع لن نفرط في عشر سنوات ديموقراطية»، فيما قال إبراهيم، 50 عاما، «صحيح أن هناك تراجعا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، لكن هذا لا يعني ضرورة التشريع للانقلاب».

واعتبر القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي أن الإجراءات التي أعلنها سعيد «هي إمعان من الرئيس في الهروب إلى الأمام واحتكار للسلطة لعام آخر».

وأضاف، في تصريح إلى «فرانس برس» بينما كان يشارك في التظاهرة المناهضة «هذه الأجندة لا معنى لها غير احتكار السلطة مما يمكن ان يهدد حرية النقاش والحريات ويضرب كل مكاسب الثورة».

وتحيي تونس الجمعة الذكرى الـ 11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية، وقد أقر سعيد تاريخ 17 ديسمبر «عيدا للثورة» بدل تاريخ 14 يناير الذي دأبت البلاد على الاحتفال به منذ 2011.