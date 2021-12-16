مصر والسعودية تتفقان على تنسيق جهودهما لدعم الدول الوطنية في المنطقة

وزيرا خارجية مصر والسعودية خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، الخميس 16 ديسمبر 2021. (الخارجية المصرية)

اتفقت مصر والسعودية على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، مؤكدتين أهمية العمل العربي المشترك، ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك، وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ووفق مبادئ القانون الدولي.

جاء ذلك في البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، التي عقدت اليوم الخميس، برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري والأمير فيصل بن فرحان بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، التي جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق نص البيان الذي نشرته الخارجية المصرية.

توافق مصري- سعودي إزاء قضايا المنطقة والعالم

وأشاد البيان بما تحقق بين مصر والسعودية من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، مشيرًا إلى أن المشاورات أظهرت توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء عديد القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد البلدان أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها «القضية المركزية للأمة العربية»، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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وشدد البلدان على أن «الأمن العربي كل لا يتجزأ»، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، التي تقع على عاتق الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والسعودية «في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة».

وأشاد البيان بالاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يوم 12 ديسمبر 2021 لتدشين آلية التشاور السياسي بين الجانبين، معتبرًا أنه «خطوة عملية مهمة نحو وضع إطار مؤسسي للعلاقات المصرية-الخليجية، تتيح دورية عقد الاجتماعات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين».

مصر والسعودية ترفضان التدخلات الإقليمية في الدول العربية

وجددت مصر والسعودية رفضهما «أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار». واتفقتا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضتا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.

تضامن متبادل بين مصر والسعودية

كما دان البلدان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدتا أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وعبرت مصر عن تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، مؤكدة رفضها أي اعتداءات على أراضي المملكة لأن «أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

كما أكدت السعودية دعمها الكامل للأمن المائي المصري «باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذًا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا».

ارتياح مصري-سعودي للتعاون الاقتصادي

وفي الشأن الاقتصادي، اتفق البلدان على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وأعربا عن ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

كما شددت مصر والسعودية على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفى المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها، في إطار التوافق في الرؤى بينهما حيال عديد القضايا والأزمات في المنطقة، وفق نص البيان المشترك.