مقتل جندي سوري في غارة إسرائيلية على الجولان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 09:56 صباحا
لقطة من الشاشة من مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» تُظهر النيران قرب حاويات في مرفأ اللاذقية في سورية،في 7 ديسمبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

لقي جندي سوري مصرعه في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الخميس مواقع في جنوب سورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا». 

وقالت «سانا» نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها». وأضافت أن الغارة أدت إلى «استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية».

وعلى جاري عادته، رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على هذه الأنباء. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة «فرانس برس»: «نحن لا نعلق على المعلومات التي ترد في وسائل إعلام أجنبية».

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصًا أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. 

والأسبوع الماضي استهدف قصف جوي إسرائيلي شحنة أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في غارة لم تسفر عن وقوع ضحايا لكنّها شكّلت أول استهداف من نوعه لهذا المرفق الحيوي منذ اندلاع النزاع.

إسرائيل تكثف هجماتها على سورية
وكثّفت اسرائيل مؤخرا وتيرة ضرباتها في سورية، إذ أدى قصف في 24 نوفمبر إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود سوريين، وفق المرصد. وأصيب جنديان سوريان بجروح في الثامن من نوفمبر الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سورية، وفق الإعلام الرسمي السوري.

وفي الثالث من الشهر ذاته، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب المرصد السوري. وفي نهاية أكتوبر، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي استهدف نقاطا عدة في ريف دمشق، وفق المرصد الذي وثق أيضا مقتل تسعة مقاتلين موالين لإيران في ضربة إسرائيلية في منتصف الشهر ذاته في ريف حمص الشرقي، وأفادت دمشق في حينه عن مقتل جندي سوري.

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