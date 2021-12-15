نواب أردنيون يرفضون «إعلان النوايا» لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل ويعتبرونه «خيانة»

مئات المتظاهرين في العاصمة الأردنية احتجاجا على إعلان نوايا بين الأردن وإسرائيل في مجال الطاقة والمياه. (أ ف ب)

اعتبر نواب أردنيون، الأربعاء، خلال جلسة علنية لمجلس النواب خصصت لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعه الأردن والحكومة الإسرائيلية لتبادل الطاقة مقابل المياه بمثابة «خيانة» و«اعتداء على أمن الأردن».

ووقعت المملكة في 24 نوفمبر في دبي إعلان نوايا مع الحكومة الإسرائيلية برعاية أميركية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وفق «فرانس برس».

وقال النائب المستقل خليل عطية خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والتي تحدث فيها عشرات النواب «أعلن رفضي هذه الاتفاقية من البداية إلى النهاية، كل تطبيع هو خيانة». وقال النائب الإسلامي صالح العرموطي إن إعلان النوايا هو «ارتهان واعتداء على أمن الأردن وسيادة الأردن».

مطالب بالانحياز الى الإرادة الشعبية وعدم التوقيع على اتفاقية

وأضاف أن إسرائيل «عدو»، معتبرًا أن «الحكومة لم تحترم إرادة الشعب وأطلب حجب الثقة عنها».

ووقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل العام 1994، لكن الشعب الذي يتحدر نصفه تقريبًا من أصول فلسطينية، رفض تطبيع العلاقات بشكل عام. واعتبر النائب عدنان مشوقة أن الاتفاق «يرهن قطاعات حيوية في يد العدو الصهيوني». وطالب بـ«الانحياز الى الإرادة الشعبية وعدم التوقيع على اتفاقية مشؤومة».

وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.

- «فرانس برس»: الأردن وإسرائيل يوقعان في دبي إعلان نوايا للتعاون في الطاقة الشمسية وتحلية المياه

كما نص على أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء. ولم تكشف الأطراف المعنية عن تكلفة المشروع. وفي حال تطبيقه، ستوفّر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغا وات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.

حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود العام 2040

وقال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة خلال الجلسة، إن الأردن يعاني فقرًا مائيًا «غير مسبوق»، مشيرًا الى أن حصة الأردني من المياه «تبلغ نحو 90 مترًا مكعبًا سنويًا لكل الاستخدامات، بينما يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا».

وحذر أنه «في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه، ستصل حصة الفرد إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود العام 2040». وأكد «حاجة الأردن الى مصادر مائية إضافية ملحة»، مضيفًا «نحن لا نرتهن لأحد».

وأكد وزير المياه محمد النجار من جهته حاجة المملكة الملحة للمياه، مشيرًا إلى أن «مخزون السدود الآن 72 مليون متر مكعب، ما لا يتجاوز 20.5 بالمئة من سعتها التخزينية».

وأشار الى أن المشروع، «في حال تنفيذه، سيعزز المخزون الاستراتيجي في الأحواض المائية، ويسهم في تطوير قطاع الزراعة ومياه الشرب». ويحتاج الأردن الذي يعد من الدول الأكثر افتقارًا للمياه في العالم، سنويًا، إلى قرابة 1.3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.