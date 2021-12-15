واشنطن تؤكد أنها مستعدة دائما لبيع «إف-35» لأبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 11:43 صباحا
مقاتلة إف-35 تابعة لسلاح الجو الإيطالي تُقلع من مطار إيلات الإسرائيلي، 24 أكتوبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة «مستعدة» دائمًا لبيع طائراتها من طراز «إف-35» للإمارات العربية المتحدة التي تحتج على الشروط التي تعتبرها مرهقة لحصول عملية البيع.

وتهدّد الإمارات بإلغاء صفقة شراء مقاتلات «إف-35» على أساس «متطلبات تقنية، وقيود تشغيلية سيادية وتحليلات لجدوى التكاليف أدت إلى قرار إعادة النظر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في كوالالمبور خلال جولة في جنوب شرق آسيا «في حال مقاتلات إف-35 وطائرات من دون طيار، نحن دائمًا مستعدون للقيام بخطوة إلى الأمام في المسألتين إذا هذا كان ما تريده الإمارات». ولم يُحدد طبيعة الشروط الأميركية التي اعتبرتها الدولة الخليجية مرهقة، مكتفيًا بالحديث عن أهمية ضمان أن تُحافظ إسرائيل على تفوقها التكنولوجي العسكري في الشرق الأوسط. وأضاف «إذًا نُريد أن نتأكد من أننا قادرون على القيام باختبار معمق على كل التكنولوجيات المباعة أو المنقولة إلى شركاء آخرين في المنطقة، بما فيها الامارات».

أمن إسرائيل والتجسس الصيني 
وكان نواب ديمقراطيون فشلوا في منع صفقة البيع مشيرين إلى مشاركة الإمارات في الهجوم على اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. ويشعر المسؤولون الأميركيون بقلق متزايد بشأن الاستثمارات الصينية في الإمارات، لا سيما في الأشغال في مرفأ قريب من العاصمة أبوظبي.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن واشنطن تصر على شروط لضمان عدم تعرض أنظمة المقاتلة «إف-35» لتجسس صيني. وتشمل صفقة البيع التي جرى الموافقة عليها في الأسابيع الأخيرة من ولاية دونالد ترامب بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، خمسين مقاتلة «إف-35» و 18 طائرة من دون طيار من طراز «إم كيو 9» وصواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض، بقيمة 23 مليار دولار. وقال مسؤولون من الدولتين إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق رغم التوترات القائمة.

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