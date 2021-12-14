مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يحذر من اندلاع حرب شوارع في مأرب

قوات أمنية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا تمشط منطقة في مدينة تعز. (أ ف ب)

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمال البلاد، مؤكدًا أن النزاع بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية «تصاعد بشكل كبير».

وقال غروندبرغ، في اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن، إنه «قلق من احتمال اندلاع حرب شوارع» في مأرب «ستكون لها عواقب وخيمة على المدنيين»، وفق «فرانس برس».

القتال «تصاعد» حول المدينة

وأكد أن القتال «تصاعد» في أنحاء البلاد، خاصة حول هذه المدينة، حيث يجدد الحوثيون «جهودهم للسيطرة على المدينة وحقول النفط بالمحافظة» وحيث يصعِّد التحالف العسكري بقيادة السعودية «ضرباته الجوية دعمًا للحكومة اليمنية». وأضاف أن هناك «عددًا متزايدًا من الأسرى يحتجزهم طرفا النزاع».

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وحذر من «خطر أن يفتح ذلك فصلًا جديدًا في الحرب في اليمن أكثر دموية»، وطالب بـ«وقف التصعيد واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين». وأشار هانس غروندبرغ إلى أنه يعتزم إطلاق «عملية سياسية جامعة يديرها اليمنيون، ويدعمها المجتمع الدولي»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل.

التصعيد العسكري يجب ألا يوقف العملية

وشدد المبعوث الأممي على أن «التصعيد العسكري يجب ألا يوقف هذه العملية» و«يمكن، بل ويجب على المتحاربين التحدث مع بعضهم حتى لو لم يكونوا مستعدين لإلقاء أسلحتهم». وتتوقع الأمم المتحدة أن تسفر الحرب، المستمرة منذ سبع سنوات، عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بحلول نهاية العام 2021.

وأدى النزاع أيضًا إلى نزوح ملايين الأشخاص وجعل أكثر من 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون شخص معتمدين على المساعدات الدولية في البلد الذي يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.