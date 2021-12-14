الرئيس الجزائري يزور تونس بدعوة من قيس سعيد

صورة مركبة للرئيس التونسي قيس سعيد (يمين)، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون. (الإنترنت)

يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تونس يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، وذلك بناء على دعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان، الثلاثاء، أن هذه الزيارة ستكون فرصة متجددة لتعزيز روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة وترسيخ التشاور والتنسيق القائم بين القيادتين في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

يشار إلى أن رئيس الوزارء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، قام بزيارة رسمية لتونس في التاسع من الشهر الجاري على رأس وفد وزاري مهم.

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وتأتي زيارته تكريسًا للتشاور الدائم بين البلدين وترجمة لإرادة قيادتي الدولتين للارتقاء بالعلاقات التونسية - الجزائرية المتميزة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمستدامة استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي السياق ذاته، أوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وتوسيع مجالات التعاون، والارتقاء به إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتي البلدين وشعبيهما.