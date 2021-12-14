«رايتس ووتش»: الشرطة الإسرائيلية استعملت القوة المفرطة ضد فلسطينيين في اللد

قوات الأمن الإسرائيلية تنتشر فيما يتظاهر عرب إسرائيليون في مدينة أم الفحم التي تقطنها أغلبية عربية. (أ ف ب)

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت «القوة المفرطة» في مايو ضد متظاهرين عرب في مدينة اللد، ونددت «بالممارسات التي تبدو تمييزية».

واندلعت أعمال عنف في مايو في عدة مدن وبلدات مختلطة يسكنها يهود وعرب من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم، تزامنًا مع اشتباكات عنيفة في القدس الشرقية المحتلة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، وفق «فرانس برس».

تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلميًّا بالقوة

ونقل بيان نشرت نسخة منه بالعربية، عن مدير إسرائيل وفلسطين في «هيومن رايتس ووتش» عمر شاكر: «ردت السلطات الإسرائيلية على أحداث مايو في اللد من خلال تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلميًّا بالقوة»، وتحدث عن إطلاق «الرصاص المطاطي» و«القنابل الصوتية» في اتجاه المحتجين.

وأعرب شاكر عن أسفه لأن قوات الأمن الإسرائيلية «لم تتصرف بمساواة عندما هاجم القوميون اليهود المتطرفين الفلسطينيين».

جريمتان ضد الإنسانية

وتابعت «هيومن رايتس ووتش» أن تعامل السلطات «يبرز حقيقة أن جهاز الدولة الإسرائيلي يمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، أينما كانوا ومهما كان وضعهم القانوني».

ودعت «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى التحقيق في ممارسات الدولة العبرية «التي تبدو تمييزية».

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ويمثل العرب نحو 20% من سكان إسرائيل ونحو ثلث سكان اللد، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، ويقولون إنهم كثيرًا ما يتعرضون للتمييز.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن إسرائيل ترتكب تجاه مواطنيها العرب «الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد».