«صحيفة أميركية»: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة مقاتلات «إف-35» الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 06:24 مساء
مقاتلة من طراز «إف 35»، (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت «رويترز» عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن الإمارات العربية المتحدة تهدد بالانسحاب من صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات أميركية الصنع من طراز «إف-35» وطائرات مسيّرة من طراز ريبر وذخائر متطورة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في واشنطن أن الحكومة الإماراتية أبلغت المسؤولين الأميركيين أنها تعتزم إنهاء الصفقة لأن أبوظبي اعتقدت أن المتطلبات الأمنية التي وضعتها الولايات المتحدة لحماية الأسلحة عالية التقنية من التجسس الصيني «مرهقة للغاية».

التهديد الإماراتي مجرد خطوة تفاوضية 
وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت صفقة الأسلحة، التي تم توقيعها في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، قد ألغيت بالفعل، أو أن التهديد الإماراتي مجرد خطوة تفاوضية عشية زيارة وفد عسكري إماراتي رفيع للبنتاغون من أجل إجراء محادثات لمدة يومين.

-  الإمارات: صفقة طائرات «رافال» الفرنسية ليست بديلا عن «إف-35» الأميركية
-  «الخارجية الأميركية»: واشنطن تعتزم المضي قدما في بيع طائرات «إف-35» للإمارات

ووفقًا للصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين ينتابهم «قلق متزايد بشأن نفوذ الصين داخل الإمارات العربية المتحدة»، ما دفعهم إلى «تحديد شروط من شأنها أن تضمن أن الجيل الخامس من المقاتلات النفاثة والطائرات بدون طيار المتقدمة لن تكون عرضة للتجسس الصيني».

 50 طائرة من طراز «إف-35» من صنع شركة «لوكهيد مارتن»
كانت صفقة بيع 50 طائرة من طراز «إف-35» من صنع شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية للإمارات قد تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية في الإمارات.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدما في الصفقة لكن لا بُد من تفاهم واضح على «الالتزامات الإماراتية».

وكانت الولايات المتحدة وافقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات للإمارات بعد أن أقامت، في العام الماضي، علاقات مع إسرائيل، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، هذا العام، إنها ستمضي قدما في تنفيذ الصفقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
ليبيا في مهب الانتخابات!
وجهات نظر
النموذج الصيني: إنه مختلف وحسب
وجهات نظر
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
ليبيا
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
بالصور.. «برشلونة» يصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تسرد إحصائية الأسبوع الرابع في الدوري: 74 هدفا.. الأهلي بنغازي ...
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
مرشحون للرئاسة يطلقون مبادرة لعدم تأجيل الانتخابات
ليبيا
الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
الأدمغة الهندية تسيطر على معاقل التكنولوجيا العالمية
علوم وتكنولوجيا
بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي...
رياضة محلية
لمشاهدة حوار السعيطي عبر قناة «wtv»: الأهلي بنغازي يتصدر مشهد الاستثمار بين ...
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مجلة «تايم» الأميركية تسمي إيلون ماسك رجل العام