«صحيفة أميركية»: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة مقاتلات «إف-35» الأميركية

مقاتلة من طراز «إف 35»، (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت «رويترز» عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن الإمارات العربية المتحدة تهدد بالانسحاب من صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات أميركية الصنع من طراز «إف-35» وطائرات مسيّرة من طراز ريبر وذخائر متطورة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في واشنطن أن الحكومة الإماراتية أبلغت المسؤولين الأميركيين أنها تعتزم إنهاء الصفقة لأن أبوظبي اعتقدت أن المتطلبات الأمنية التي وضعتها الولايات المتحدة لحماية الأسلحة عالية التقنية من التجسس الصيني «مرهقة للغاية».

التهديد الإماراتي مجرد خطوة تفاوضية

وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت صفقة الأسلحة، التي تم توقيعها في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، قد ألغيت بالفعل، أو أن التهديد الإماراتي مجرد خطوة تفاوضية عشية زيارة وفد عسكري إماراتي رفيع للبنتاغون من أجل إجراء محادثات لمدة يومين.

- الإمارات: صفقة طائرات «رافال» الفرنسية ليست بديلا عن «إف-35» الأميركية

- «الخارجية الأميركية»: واشنطن تعتزم المضي قدما في بيع طائرات «إف-35» للإمارات

ووفقًا للصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين ينتابهم «قلق متزايد بشأن نفوذ الصين داخل الإمارات العربية المتحدة»، ما دفعهم إلى «تحديد شروط من شأنها أن تضمن أن الجيل الخامس من المقاتلات النفاثة والطائرات بدون طيار المتقدمة لن تكون عرضة للتجسس الصيني».

50 طائرة من طراز «إف-35» من صنع شركة «لوكهيد مارتن»

كانت صفقة بيع 50 طائرة من طراز «إف-35» من صنع شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية للإمارات قد تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية في الإمارات.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدما في الصفقة لكن لا بُد من تفاهم واضح على «الالتزامات الإماراتية».

وكانت الولايات المتحدة وافقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات للإمارات بعد أن أقامت، في العام الماضي، علاقات مع إسرائيل، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، هذا العام، إنها ستمضي قدما في تنفيذ الصفقة.