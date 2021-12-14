تركيا: وزير الخارجية يجري زيارة للإمارات تستغرق 3 أيام

وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود تشاووش أوغلو يجري زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الزيارة تأتي لـ«بحث العلاقات الثنائية وإجراء محادثات مع رجال أعمال أتراك في دبي، في الوقت الذي يكثف فيه البلدان جهودهما الدبلوماسية لإصلاح العلاقات المتوترة».

وأضافت في بيان نشرته بموقعها الرسمي، وفي «إطار المحادثات التي ستجرى مع مسؤولين إماراتيين أثناء الزيارة، ستجرى مناقشة الأبعاد المختلفة لعلاقاتنا مع هذا البلد وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية».

ووقعت أنقرة وأبوظبي عدة اتفاقات وصفقات خلال محادثات في أنقرة الشهر الماضي، بينما يعمل البلدان على إصلاح العلاقات بعد خصومة على مدى سنوات، في خطوة قال الرئيس رجب طيب إردوغان إنها تمهد لـ«حقبة جديدة».

وفي نهاية نوفمبر الماضي زار ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، تركيا ووقع عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية.

وفي الشهر نفسه، استقبل إردوغان وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان. حيث بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا التقارب بعد سنوات شهدت فيها العلاقات الإماراتية-التركية خلافات على عديد القضايا بينها التعامل مع جماعة «الإخوان»، والموقف التركي من الأزمة الخليجية.