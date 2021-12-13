قيس سعيد: عقدت لقاءات عديدة مع الأطراف السياسية وكانت أشبه بجلسات تعذيب

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه عقد لقاءات عديدة مع الأطراف السياسية في البلاد «كانت أشبه بجلسات التعذيب»، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من ممارسات التنكيل بالشعب وإسقاط الدولة التونسية.

وأضاف سعيد، في كلمة وجهها إلى التونسيين مساء اليوم الإثنين، أن كلمته «تأتي في إطار تصحيح مسار الثورة والتاريخ، ولم أتردد في اختيار هذه الساعة»، مؤكدًا أن «هناك من كانوا يسعون يوميًّا إلى تهريب الأموال والتخابر مع دول أجنبية».

وانتقد سعيد التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لتونس، متهمًا أطرافًا سياسية بتلقي تمويلات أجنبية، وقال: «ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك من تلقوا الملايين من الخارج في الانتخابات الماضية».

ووعد سعيد بمحاكمة «كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية ولازالوا يجرمون»، داعيًا القضاء إلى القيام بوظيفته «في إطار الحياد التام»، مشددًا على حق الشعب التونسي في التعبير عن إرادته في إطار شرعية تحقق آماله في الحرية والكرامة.

وأعلن الرئيس التونسي إجراء إصلاحات على القانون الجزائي «لمحاسبة المتورطين أولًا في القضايا التي تخص الدولة»، مبينًا أن قراراته التي اتخذها أخيرًا اقتضاها الوضع والواجب والمسؤولية للحفاظ على الوطن.

وأضاف: «كان يمكن إعلان حكومة جديدة في ظرف أيام، لكن فضلت التحقق بنفسي من أعضائها وإعطاء مزيد الوقت لكي يحدث الفرز التاريخي»، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا تلقت أموالًا وتمويلات من الخارج، وكانوا ينتظرون توزيع المناصب والوزارات، وحينما يئسوا انقلبوا على أعقابهم».