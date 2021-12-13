الرئس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية بعد عام

الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي وعلى الصفحة الرسمية للرئاسة. (الإنترنت)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين تمديد تجميد أعمال البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية بعد عام وإجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل.

وقال سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إن سيتمّ «تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمير 2022»، مضيفًا أنه سيتمّ «عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022».

وأعلن سعيد في كلمته عن إبقاء المجلس النيابي مجمدا، بعد إجراء سلسلة من الإصلاحات السياسية والدستورية العميقة، تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخلات.

كما أعلن الرئيس التونسي أنه سيجري تنظيم استشارة شعبية بداية من مطلع يناير المقبل لتعبير الشعب عن إرادته بشكل مباشر في مختلف مناطق البلاد وفي الخارج تنتهي 20 مارس المقبل، يعقبها تشكيل لجنة تتولى تأليف مختلف الاقتراحات لتنتهي أعمالها قبل نهاية يونيو المقبل.

وأكد سعيد أنه سيتم عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من يوليو المقبل، متعهدا بإجراء إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخلات.