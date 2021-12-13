قيس سعيد: قرارات 25 يوليو كانت بسبب الجائحة التي جثمت على البلاد منذ 14 يناير 2011

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن القرارات التي أقدم عليها في 25 يوليو الماضي «كانت بسبب الجائحة التي جثمت على البلاد منذ 14 يناير 2011» في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأضاف سعيد في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي، مساء اليوم الإثنين، أن الوضع في البلاد «اقتضى اتخاذ القرار بوضع التدابير الاستثنائية والواجب فرضها للحفاظ على الوطن ولوضع حد لنهب مقدرات الشعب».

وأعلن سعيد في كلمته عن إبقاء المجلس النيابي مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة التي حدد موعدها في 17 ديسمبر 2022، بعد إجراء سلسلة من الإصلاحات السياسية والدستورية العميقة، تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخلات.

كما أعلن الرئيس التونسي أنه سيجري تنظيم استشارة شعبية بداية من مطلع يناير المقبل لتعبير الشعب عن إرادته بشكل مباشر في مختلف مناطق البلاد وفي الخارج تنتهي 20 مارس المقبل، يعقبها تشكيل لجنة تتولى تأليف مختلف الاقتراحات لتنتهي أعمالها قبل نهاية يونيو المقبل.

وأكد سعيد أنه سيتم يتم عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من يوليو المقبل، متعهدا بإجراء إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخلات.