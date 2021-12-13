الرئيس التونسي يعلن «جملة من التدابير للرجوع إلى الشعب» خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 08:56 مساء
اجتماع مجلس الوزراء التونسي برئاسة قيس سعيد، الإثنين 13 ديسمبر 2021. (الرئاسة التونسية)

قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد، سيعلن «جملة من التدابير للرجوع إلى الشعب صاحب السيادة» في الساعات المقبلة، مضيفًا أنه سيتوجه بخطاب إلى الشعب التونسي حول المراحل الانتخابية المقبلة.

جاء تصريح سعيد خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء التونسي، اليوم الإثنين، في قصر قرطاج.

وأضافت الرئاسة التونسية، أن سعيد أشرف على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول بشأن «مشاريع مراسيم وأوامر رئاسية، ومن بينها مشروع مرسوم متعلق بالصلح الجزائي، واستمع إلى عرض حول تصور أولي للاستشارة الوطنية حول الإصلاحات السياسية».

وأكدت رئاسة الجمهورية أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سعيد صادق على سبعة مراسيم وأوامر رئاسية هي: «مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية»، و«مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية، ومرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل، أمر رئاسي يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها، أمر رئاسي يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2020-2021، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة)».

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