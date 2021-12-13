الرئيس اليمني ينعى رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع

رئيس هيئة العمليات الحربية اليمنية اللواء ركن ناصر الذيباني. (الإنترنت)



نعى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزارة الدفاع وهيئة الأركان اليمنيتان، رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء ركن ناصر الذيباني، الذي قُتل أثناء قيادة العمليات العسكرية الميدانية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب.

وبحسب بيان النعي الصادر عن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان اليمنيتين، كان الذيباني قاد عددًا من معارك التحرير في محافظات مأرب والجوف والبيضاء وصنعاء وشبوة.

وقال مصدر عسكري رفض كشف اسمه لوكالة «فرانس برس»: «قتل رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش اللواء ركن ناصر الذيباني مساء أمس مع 27 جنديًّا في مواجهات مع الحوثيين خلال الساعات 24 الماضية في جبال البلق» جنوب مأرب.

وأوضح مصدر آخر أن الذيباني قاد في السابق جبهات عسكرية عدة، وتولى مناصب مختلفة في الجيش اليمني، ويقاتل المتمردون الحوثيون منذ فبراير الماضي بشراسة القوات الموالية للحكومة التي تسيطر على مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بهدف الوصول الى مأرب، ما سيسمح لهم بوضع يدهم على كامل الشمال اليمني.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وقدر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر الشهر الماضي بأن تتسبب الحرب في اليمن حتى نهاية العام الحالي بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وأشار التقرير الى أن «60% من هذه الوفيات غير مباشرة»، ما يعني أن الوفيات المباشرة التي سيكون تسبب بها القتال هي 40%».