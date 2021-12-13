الأردن تستضيف حوار «سعودي - إيراني» لبناء الثقة بين الطرفين

صورة مركبة لعلمي السعودية وإيران. (الوسط)



استضافة العاصمة الأردنية عمان، جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين حيث عقد اللقاء بمقر المعهد العربي لدراسات الأمن، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وقال الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن الدكتور أيمن خليل، إن «أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الاقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة».

ولفت خليل إلى أن «الجلسة ناقشت، عددا من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ واليات الإطلاق، والاجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور اخرى».

وسبق لمسؤولون سعوديون وإيرانيون أن أجرو في شهر أبريل الماضي جولات من المباحثات في بغداد، في ما يعد أبرز تواصل مباشر بينهما منذ قطع الرياض علاقاتها مع طهران في يناير 2016.

وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفّات الإقليمية ومن أبرزها النزاع في اليمن؛ حيث تقود الرياض تحالفًا عسكريًا داعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا، وتتّهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

كذلك، تبدي السعودية الحليفة للولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتّهمها بـ«التدخّل» في دول عربية مثل سورية والعراق ولبنان، وتتوجّس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.