حكومة دبي تعلن أنها أصبحت «لا ورقية بالكامل»

حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت حكومة إمارة دبي في نهاية الأسبوع نجاحها في التحول إلى حكومة «لا ورقية بالكامل»، مشيرة أنها أصبحت «أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم».

وقال ولي عهد الإمارة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في بيان «نحتفل بآخر ورقة يُجرى استخدامها في معاملاتنا الحكومية».

وبحسب الشيخ حمدان: «فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم».

وأوضحت سلطات الإمارة أن الاستراتيجية نجحت «في القضاء على استخدام أكثر من 336 مليون ورقة كانت تستخدم لإنجاز المعاملات، كما وفّرت ما يزيد على 1.3 مليار درهم، بالإضافة إلى أكثر من 14 مليون ساعة على المستوى الحكومي».

وبدأ تطبيق هذه الاستراتيجية في العام 2018، واكتمل تطبيقها بشكل كامل في الجهات الحكومية بدبي والبالغ عددها 45 جهة بنسبة 100%.