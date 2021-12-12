بينيت إلى الإمارات اليوم في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. (أرشيفية: الإنترنت)

يتوجه نفتالي بينيت إلى الإمارات العربية المتحدة، الأحد، بحسب ما أعلن مكتبه، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة العلاقات بين البلدين العام الماضي.



وقال مكتب بينيت، في بيان، «يغادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الأحد إلى الإمارات»، موضحًا أنه «من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء غدًا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد». وبحسب البيان فإن هذه «أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات»، وفق وكالة «فرانس برس».

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات. والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيرًا المغرب.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محليًّا لأزمة تفشي وباء «كوفيد-19»، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

ويعتبر الموقف المتقارب من إيران بين إسرائيل وبعض دول الخليج من الأسباب المساهمة في إقامة العلاقات. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، زار الإمارات أواخر يونيو الماضي، وقام بتدشين أول سفارة إسرائيلية في الخليج.