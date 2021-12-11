انفجار مستودع ذخيرة في مخيم للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان

صورة مثبتة من لقطة فيديو لانفجار مستودع أسلحة جنوب لبنان، 10 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

هز انفجار ضخم مخيمًا للفلسطينيين في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان، مساء الجمعة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما أشارت تقارير إلى سقوط قتلى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى، وقال مصدر فلسطيني من داخل المخيم إن 12 شخصًا على الأقل أصيبوا، بينما سقط عدد غير معروف من القتلى، حسب وكالة «رويترز». وقال مصدر أمني إنه لم يتم إحصاء القتلى لكن من المحتمل أن يكون البعض لاقوا حتفهم في المبنى المنهار الذي وقع فيه الانفجار.

مستودع تابع لـ«حماس»

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الانفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمخيم برج الشمالي وإن قاضيًا أمر قوات الأمن بإجراء تحقيق. ونقلت وكالة شهاب الإخبارية، التي يُعتقد أنها مقربة من حماس، عن مصدر فلسطيني قوله إن الانفجار نجم عن اشتعال أسطوانات أكسجين مخزنة للاستخدام في مكافحة جائحة كوفيد-19. وقال المصدر الأمني إنه تم إخماد الحريق.

ولم يصدر تعليق رسمي من حماس التي لها وجود في عدد من المخيمات الفلسطينية بلبنان. وقال المصدر الفلسطيني إنه تم إخلاء المنطقة المحيطة بموقع الانفجار ونشر طواقم إنقاذ.

وأظهرت مقاطع مصورة من مكان الحادث بثَّتها وسائل إعلام محلية بريق ومضات حمراء لمعت فوق المدينة الجنوبية، وقع في أعقابها انفجار كبير. وتسيطر فصائل فلسطينية مسلحة، من بينها حماس وحركة فتح، فعليًا على ما يقرب من عشرة مخيمات فلسطينية في البلاد، لا تدخلها السلطات اللبنانية حسب المتعارف عليه.